Новосибирские лагеря проверяют после трагедии в хабаровском «Холдоми»

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-26T06:36:47+03:00

Комиссия проверяет детские лагеря после трагедии в Хабароском крае. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Для проверок создали специальную межведомственную комиссию, которая проверит все лагеря до конца месяца

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Проверки проходят после трагического пожара, который произошел в палаточном лагере на базе горнолыжного комплекса в Хабаровском крае. В межведомственную комиссию входят представители органов власти, работники прокуратуры, МВД, МЧС России, Роспотребнадзора и других ведомств. Их задача — проверить состояние и пожарную безопасность летних детских лагерей. Во время проверок с отдыхающими и персоналом проводятся профилактические работы, в том числе по пожарной безопасности. Особое внимание при этом уделяется работе палаточных лагерей.

В Новосибирской области работают 65 лагерей, из них 10- палаточные. Фото: МЧС по Новосибирской области.

— Комиссия проверяет персонал лагерей на знание о порядке действий во время нештатной ситуации, также проверяется наличие первичных средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, электрооборудования и электропроводки в зданиях, а также проведение уборки территорий от мусора, сухой травы и других горючих предметов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирской области сейчас работают 65 детских оздоровительных лагерей, из них 55 стационарных и 10 палаточных. На сегодняшний день, в связи с окончанием смен, завершили работу восемь из них — три стационарных и пять палаточных лагерей. С начала сезона и их работы было выявлено 65 нарушений требований пожарной безопасности, но сейчас все устранены. К ответственности привлечено одно юридическое лицо и 15 должностных лиц.

Проверки в лагерях продлятся до конца июля. Фото: МЧС по Новосибирской области.

— В начале каждого летнего сезона для обеспечения безопасности отдыхающих проводится приемка лагерей. Разрешение на работу получают только те, кто полностью устранит выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Также существуют требования пожарной безопасности при разведении костров, пользовании приборами электроснабжения и наличию первичных средств пожаротушения, — отметил начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Александр Покидов.

Так выглядит место трагедии после пожара. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В МЧС добавили, что комиссии продолжат свою работу до конца июля. По всем нарушениям будут проводиться дополнительные проверки, а также возможно временное прекращение работы лагерей, до устранения всех нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU