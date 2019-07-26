2019-07-26T06:20:20+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала

Средняя сумма кредита за год выросла на 15% и составила 800 тыс. рублей
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Банк УРАЛСИБ по итогам 2 квартала 2019 года увеличил объемы автокредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2 квартал 2019 года было выдано порядка 3,8 тыс. автокредитов на сумму более 3 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 15% и составила 800 тыс. рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования стало продление в 2019 году государственных программ поддержки автокредитования - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Рост поддержало и увеличение максимальной суммы кредита до 5 млн рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию РФ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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