Король дороги: новосибирец проехался в кресле на крыше авто
Новосибирец катался по городу с ветерком: в мягком, удобном кресле, которое прикрепили сверху к машине. Конечно же, такое необычное передвижение по городу не осталось незамеченным сибиряками.
— Продавайте свои «Кайены», мотоциклы, велосипеды, что угодно, потому что с крутостью этого мужика уже никто не сможет тягаться, — так подписал автор фото в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
Пользователи соцсетей по достоинству оценили чувство юмора необычного пассажира. К тому же многие узнали в восседающим в кресле - одного из блогеров, которые ведут канал под названием «Гараж 54» на Yotube. По всей видимости, сибиряки готовят новый, иноересный ролик. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:
— Мне срочно такой аппарат нужен.
— Удобно и с ветерком.
— Мистер Бин также ездил.
— Цыганский барон.
— Красиво жить не запретишь, — замечает кто-то.
Новосибирец проехался в кресле на крыше авто.
ИСТОЧНИК KP.RU