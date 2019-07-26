2019-07-26T05:27:58+03:00
Общество

Король дороги: новосибирец проехался в кресле на крыше авто

Мужчина ехал по городу сидя в кресле, которое поставили на крышу автомобиля
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец разъезжал по городу сидя в кресле. Фото: instagram.com/instact54.Новосибирец разъезжал по городу сидя в кресле. Фото: instagram.com/instact54.
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Новосибирец катался по городу с ветерком: в мягком, удобном кресле, которое прикрепили сверху к машине. Конечно же, такое необычное передвижение по городу не осталось незамеченным сибиряками.

— Продавайте свои «Кайены», мотоциклы, велосипеды, что угодно, потому что с крутостью этого мужика уже никто не сможет тягаться, — так подписал автор фото в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Пользователи соцсетей по достоинству оценили чувство юмора необычного пассажира. К тому же многие узнали в восседающим в кресле - одного из блогеров, которые ведут канал под названием «Гараж 54» на Yotube. По всей видимости, сибиряки готовят новый, иноересный ролик. Вот что пишут пользователи соцсетей в комментариях:

— Мне срочно такой аппарат нужен.

— Удобно и с ветерком.

— Мистер Бин также ездил.

— Цыганский барон.

— Красиво жить не запретишь, — замечает кто-то.

Новосибирец проехался в кресле на крыше авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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