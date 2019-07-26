«Вот это лабутены»: девушка в огромных ботинках рассмешила пассажиров метро
Новосибирцы довольно часто могут встретить в метро необычных пассажиров, вот и в этот раз их взгляд привлекла выделяющаяся из толпы сибирячка. Фотография экстравагантно одетой девушки появилось в паблике «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Кому-то из пассажиров ее образ напомнил эпатажную певицу Жанну Агузарову, с которой ее и сравнили. Девушка ехала в широких штанах и в широких ботинках на очень большой подошве. Такой «лук» не остался без внимания не только пассажиров, но и пользователи соцсетей, вот что они пишут в комментариях:
— Агузарова приехала.
— У кого-то намечается вечеринка.
— Вот это лабутены, — восхищается один.
— И в восхитительных штанах, — добавляет другой.
Напомним, недавно в метро видели парня, похожего на героя популярного сериала — «Игры престолов».
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ИСТОЧНИК KP.RU