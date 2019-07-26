2019-07-26T03:58:41+03:00
Общество

Кошелек или жизнь: в Новосибирске стали меньше убивать и грабить

С начала года преступность в Новосибирской области выросла 9,3 %
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирске выросло число краж денег с электронных карт.В Новосибирске выросло число краж денег с электронных карт.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирской области отмечают спад преступлений, связанных с убийствами, зато стало больше краж с электронных карт. К таким выводам пришли в областной прокуратуре по итогам первого полугодия 2019 года.

— Рост зарегистрированных преступлений за это время составил 9,3 %. Такая динамика связана с увеличением выявленных фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания — более чем на 20 %, а также выросшим на 16,7 % числа краж, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Больше всего преступлений стало связанных с хищениями. Причем чаще всего это кража электронных денег с банковских счетов.

— В это же время заметно снизилось число преступлений против собственности. Так вымогательств стало меньше на 30,6 %, мошенничеств — на 17,6 %, а грабежей — на 4,7 %. Заметно снизился уровень тяжких преступлений против личности: убийств на 18,3 %, причинение тяжкого вреда здоровью на 17,4%, — отметили в ведомстве.

В целом, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в Новосибирске и области составила 61,6 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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