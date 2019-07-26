2019-07-26T03:04:05+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 26 июля будет дымка и плюс 24 градуса

Синоптики обещают теплую погоду в конце рабочей недели, возможен небольшой дождь
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 24 градусов, утром местами туманы, а днем — дымка.

— В пятницу, 27 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Местами дым, дымка и туман. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. В отдельных районах дым, дымки и туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 21-26 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. К выходным погода немного изменится: будет теплее, дымка обещает рассеяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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