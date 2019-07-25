Приревновал: сибиряк угнал машину соперника, чтобы отомстить

СЕГОДНЯ 19:18 2019-07-25T19:18:35+03:00

Но довести задуманное до конца угонщику так и не удалось

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В Новосибирске полиция раскрыла сразу два дела, связанных с угоном автомобилей. Однако оба случая закончились для злоумышленников провалом.

Первый случай произошел в деревне Малинино. Ночью 21 июля, в Венгеровском районе на автодороге село Вознесенка был угнан автомобиль Toyota Vista. Как рассказал позже хозяин авто, ему пришлось остановится на трассе, когда его машина заглохла. Мужчина отправился за помощью в деревню, а когда вернулся — автомобиля и след простыл.

Угнанный транспорт полицейским удалось обнаружить на въезде в село Вознесенка. Местный участковый задержал подозреваемого в преступлении. Им оказался 25-летний житель Венгеровского района. Известно также, что задержанный уже привлекался ранее к уголовной ответственности за угрозу убийством.

— Выяснилось, что злоумышленник, увидев пустой автомобиль на дороге, сел за руль, завел машину и поехал в сторону села, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Однако во время движения автомобиль снова заглох. Тогда угонщик просто бросил машину на дороге и сбежал.

Второе преступление было совершено ночью, в Здвинском районе. Здесь, в селе Верх-Каргат, автомобиль ВАЗ-2108 угнали прямо из гаража. Позже, пропавшую машину обнаружили на трассе в 500 метрах от села.

Полиции удалось найти и задержать по подозрению в преступлении ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Оказалось, что поводом для совершения преступления стала ревность. Мужчина, приревновав хозяина машины к знакомой женщине, решил отомстить ему. Преступник с помощью топора сорвал с гаража замок и угнал машину своего соперника, чтобы потом ее разбить. Но осуществить свой план мести угонщику так и не удалось: автомобиль заглох недалеко от села.

Против обоих задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На данный момент, продолжают устанавливаться детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU