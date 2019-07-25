2019-07-25T19:18:35+03:00
Общество

Приревновал: сибиряк угнал машину соперника, чтобы отомстить

Но довести задуманное до конца угонщику так и не удалось
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Полиции удалось раскрыть сразу два случая с угоном автомобилей.Полиции удалось раскрыть сразу два случая с угоном автомобилей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске полиция раскрыла сразу два дела, связанных с угоном автомобилей. Однако оба случая закончились для злоумышленников провалом.

Первый случай произошел в деревне Малинино. Ночью 21 июля, в Венгеровском районе на автодороге село Вознесенка был угнан автомобиль Toyota Vista. Как рассказал позже хозяин авто, ему пришлось остановится на трассе, когда его машина заглохла. Мужчина отправился за помощью в деревню, а когда вернулся — автомобиля и след простыл.

Угнанный транспорт полицейским удалось обнаружить на въезде в село Вознесенка. Местный участковый задержал подозреваемого в преступлении. Им оказался 25-летний житель Венгеровского района. Известно также, что задержанный уже привлекался ранее к уголовной ответственности за угрозу убийством.

— Выяснилось, что злоумышленник, увидев пустой автомобиль на дороге, сел за руль, завел машину и поехал в сторону села, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Однако во время движения автомобиль снова заглох. Тогда угонщик просто бросил машину на дороге и сбежал.

Второе преступление было совершено ночью, в Здвинском районе. Здесь, в селе Верх-Каргат, автомобиль ВАЗ-2108 угнали прямо из гаража. Позже, пропавшую машину обнаружили на трассе в 500 метрах от села.

Полиции удалось найти и задержать по подозрению в преступлении ранее не судимого 26-летнего местного жителя. Оказалось, что поводом для совершения преступления стала ревность. Мужчина, приревновав хозяина машины к знакомой женщине, решил отомстить ему. Преступник с помощью топора сорвал с гаража замок и угнал машину своего соперника, чтобы потом ее разбить. Но осуществить свой план мести угонщику так и не удалось: автомобиль заглох недалеко от села.

Против обоих задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На данный момент, продолжают устанавливаться детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ее остановило дерево: пьяная женщина на иномарке протаранила машины и устроила погром
Не дотрагиваться: в Новосибирске вырос опасный борщевик
«Взбесившийся» банкомат устроил аттракцион невиданной щедрости для многодетной матери и довел ее до суда
Сожгли дотла: сибиряки устроили пожар, чтобы избавиться от брошенной машины
«Иди, покупай новое жилье»: сибиряки остались в разрушенных комнатах из-за пожара
В доспехах и с оружием: Сибиряки устроили воинственную фотосессию в лесу
Новосибирского маньяка Чуплинского проверили на связь с убийствами абитуриенток АлтГТУ
Уехал из дома на «Тойота Карина»: пропал 28-летний новосибирец в спортивном костюме
По такому и ходить страшно: мост через Иню отремонтировали пластиковыми бутылками
Инвестора нашли: стало известно о планах обустройства сквера в Академгородке
«Хуже животных»: дебоширы избили сибиряка, который пытался разнять драку
Вот это растяжка! Сибирячка в шортиках и сапогах-чулках показала красивый вог
Одного мало: больше половины новосибирцев мечтают о втором образовании
Пообещала отравить всех собак: в Бердске женщина специально рассыпает отраву на улице
Пугливые малыши: детенышей редкой антилопы впервые привезли в новосибирский зоопарк
Не знают, как писать жи-ши: 260 новосибирских выпускников провалили ЕГЭ
Словно густая пена: Новосибирск окутал плотный туман
Потерпите два-три дня: метеорологи подсчитали, когда дымка над Новосибирском спадет
«Какая ракета получилась»: неизвестные выложили в центре города неприличную картинку из кирпичей
Почти как в «Форсаже»: водитель «Мазды» устроил «догоняшки» с экипажем ДПС