2019-07-25T18:21:19+03:00
Общество

«Взбесившийся» банкомат устроил аттракцион невиданной щедрости для многодетной матери и довел ее до суда

Женщина забрала деньги, которые выдал неисправный аппарат, и ничего не сообщила в банк
Татьяна СОЛОВОВА
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Сломанный банкомат выдал сибирячке 25,6 тысяч рублейСломанный банкомат выдал сибирячке 25,6 тысяч рублейФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Новосибирске закончились разбирательства по делу многодетной мамы, которая оказалась на скамье подсудимых из-за неисправного банкомата. 27-летняя женщина, воспитывающая троих детей, хотела снять последние деньги - 400 рублей. Но вместо сотенных купюр банкомат выдал ей пятисотки. Итого - лишние 1600 рублей появились, считай, из воздуха.

Сообразив, что аппарат устраивает аттракцион невиданной щедрости, сибирячка решила закинуть деньги на свой счет и опять снять деньги. А потом снова и снова. В итоге набежала приличная сумма - 25,6 тысячи рублей.

В итоге через несколько дней сибирячке пришлось объясняться в полиции: банк подал заявление и ее обвинили в краже. Весь ущерб многодетная мама возместила, и в итоге ее дело передали в мировой суд.

- Дело было прекращено за примирением сторон, - прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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