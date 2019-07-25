2019-07-25T17:28:51+03:00
Происшествия

Сожгли дотла: сибиряки устроили пожар, чтобы избавиться от брошенной машины

От огня также пострадала стоящая рядом Газель
Анна ПАШАГИНА
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Сделали это жители района неизвестно.Сделали это жители района неизвестно.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители Ленинского района подожгли брошенный возле дома чужой автомобиль. Инцидент произошел сегодня 24 июля, возле дома номер 8 на улице Пархоменко. Как сообщают очевидцы, автомобиль стоял бесхозным возле дома больше года.

- Хозяин машины в этом доме не проживает, но перегонял её при ремонте фасада здания, - рассказала подписчица группы "АСТ-54". - Он отказывался убрать автомобиль в другое место. Видимо, у поджигателей других мер воздействия не нашлось.

Огонь полностью уничтожил машину. Но во время пожара пострадал также соседний автомобиль. Огонь перекинулся на соседнюю грузовую Газель. На фотографиях видно, что она тоже прибывала в заброшенном состоянии.

Рядом стоящий автомобиль сгорел до тла. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Рядом стоящий автомобиль сгорел до тла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В соцсетях сибиряки не смогли удержаться от осуждающих высказываний по поводу произошедшего:

- Проще было эвакуатор вызвать. Это детский сад какой-то.

- А отбуксировать не судьба?

- Не одобряю ни тех, ни других!

ИСТОЧНИК KP.RU

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