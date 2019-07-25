«Иди, покупай новое жилье»: сибиряки остались в разрушенных комнатах из-за пожара

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-25T16:47:59+03:00

В МЧС сообщили, что причиной возгорания стал поджог

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В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев 44/5 загорелось общежитие. ЧП произошло сегодня, 24 июля, около часа дня. Об этом написала в группе «АСТ-54» Валерия Мычко.

Как сообщили сотрудники МЧС, причиной пожара стал поджог.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Я являюсь собственницей одной из комнат, — рассказывает Валерия. — О возгорании мне сообщили соседи и я сразу же приехала. Конечно, все потушили. Но полиция не стала дожидаться жильцов и просто уехала. Оставили двери квартир открытые.

После пожара девушка обратилась в полицию. Однако там ей сообщили, что заниматься этим делом им сейчас некогда. Тогда Валерия направилась в МЧС, чтобы узнать причину пожара. Сотрудники спецслужбы объяснили пострадавшей, что причина пожара — поджог.

— Мое заявление отказались принимать в полиции. Сказали, это было просто задымление, не больше, — говорит девушка.

На данный момент, квартиры, в которых потушили пожар, остаются не опечатанными и просто стоят с открытыми дверями.А жильцам 8 пострадавших комнат приходится обходиться без электричества, поскольку вся проводка сильно пострадала во время возгорания. Сотрудники ЖКХ сообщили жильцам, что восстановить сгоревшую проводку удастся не раньше, чем через 3 дня.

Жителям сгоревших комнат придется обходиться без электричества 3 дня.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Тем временем, в соцсетях сибиряки не заставили себя долго ждать и начали давать советы:

— Требуйте у полиции обратное заявление. На каком основании они у вас его не принимают?

— Иди и покупай новое жилье.

— Боритесь до конца за свой дом, удачи вам в этом сложном деле!

ИСТОЧНИК KP.RU