2019-07-25T14:34:24+03:00
Общество

В доспехах и с оружием: Сибиряки устроили воинственную фотосессию в лесу

Чтобы атмосфера была реалистичной, моделям пришлось надеть тяжелую кольчугу
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки устроили фотосессию в доспехах и кольчугах. Фото: соцсети Анны РешетниковойСибиряки устроили фотосессию в доспехах и кольчугах. Фото: соцсети Анны Решетниковой
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В Новосибирске состоялся мастер-класс для фотографов на тему средневековья. Сибиряки, одетые в импровизированные рыцарские доспехи позировали на фоне мрачного лесного пейзажа. Фотографии с мероприятия выложила в соцсети одна из моделей.

Чтобы добраться до места съемок, сибирякам пришлось пробираться сквозь лес почти 30 минут. Фото: соцсети Анны Решетниковой

Чтобы добраться до места съемок, сибирякам пришлось пробираться сквозь лес почти 30 минут. Фото: соцсети Анны Решетниковой

Сибирячка Анна Решетникова, примерившая на себя образ суровой воительницы, с удовольствием рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, что же происходило там, вне поля зрения камеры.

— Когда появилось объявление о поиске моделей, я решила поучаствовать с мыслями «ну, а почему нет, весело же, — рассказала Анна. — Часть костюмов нам предоставили ролевики, которые тоже были моделями.

Место для съемок было выбрано подходящее — лесная чаща, в которую съемочной группе приходилось пробираться более 30 минут. Но атмосферу натуральности происходящему придавала не только удачно выбранная локация, но и весьма правдоподобный реквизит.

— Кольчуга, которую надевали модели, была действительно сделана из железа, и работать в ней было тяжело, — пояснила Анна Решетникова. — Но я сама была одета только в латы. Они из пластмассы, поэтому были легкими, но все равно очень сковывали движения.

Пользователей соцсетей не оставила равнодушными эффектная съемка.

— Это просто невероятно! Такие фотосессии обязательно нужно проводить еще. А Анна в роли средневековой модели выглядит просто потрясающе!, — пишут подписчики девушки в комментариях под фото.

Костюмы и реквизит для съемок модели приносили сами. Фото: соцсети Анны Решетниковой

Костюмы и реквизит для съемок модели приносили сами. Фото: соцсети Анны Решетниковой

ИСТОЧНИК KP.RU

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