Новосибирского маньяка Чуплинского проверили на связь с убийствами абитуриенток АлтГТУ

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-25T14:17:54+03:00

В правоохранительных органах не исключают, что новосибирский Джек-потрошитель отметился и в других регионах

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Евгения Чуплинского проверили на связь с нераскрытой серией убийств в Барнауле. Там неизвестный расправлялся с абитуриентками политехнического вуза. В 2000 году жертвами преступника стали пять девушек, поступавших в Алтайский государственный технический университет. Похожие преступления были совершены и в 98-99 годах.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что девушки стали жертвами новосибирского экс-милиционера Евгения Чуплинского.

- С ним работают сотрудники правоохранительных органов других регионов, проверяют на причастность к преступлениям, - сообщил КП-Новосибирск руководитель Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Новосибирской области Владимир Бондаренко.

Как расследовали дело новосибирского маньяка 00:00 00:00

Есть версия, что убийца барнаульских абитуриенток покончил с собой. Но официально это не доказано, и у самих сотрудников правоохранительных есть сомнения, что именно тот самоубийца был маньяком. Об этом в интервью КП-Новосибирск недавно заявил экс-глава новосибирской полиции Николай Турбовец.

Однако и причастность Чуплинского к событиям в Барнауле не подтвердилась.

Жертвами барнаульского маньяка становились абитуриентки.

ИСТОЧНИК KP.RU