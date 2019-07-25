Уехал из дома на «Тойота Карина»: пропал 28-летний новосибирец в спортивном костюме

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-25T11:01:12+03:00

Молодой человек уехал из дома на машине и пропал. Фото: поисковый отряд «Маяк».

О местонахождении молодого человека ничего не известно уже неделю

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 28-летнего Владимира Винниченко. 18 июля он уехал из дома по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе на машине Toyota Carina ED зеленого цвета, госномер К227КО174 и пропал.

— Он жил один, поэтому куда в тот день уехал — неизвестно. Его видели рядом с домом, как он сел в машину и поехал. Телефон его сейчас недоступен, — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.

Приметы: рост пропавшего 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в спортивный костюм Adidas.

Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Владимира Винниченко, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.

О местонахождении новосибирца ничего не известно уже неделю. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU