Уехал из дома на «Тойота Карина»: пропал 28-летний новосибирец в спортивном костюме
Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 28-летнего Владимира Винниченко. 18 июля он уехал из дома по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе на машине Toyota Carina ED зеленого цвета, госномер К227КО174 и пропал.
— Он жил один, поэтому куда в тот день уехал — неизвестно. Его видели рядом с домом, как он сел в машину и поехал. Телефон его сейчас недоступен, — рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин.
Приметы: рост пропавшего 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в спортивный костюм Adidas.
Если кому-то что-либо известно о месте нахождения Владимира Винниченко, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.
О местонахождении новосибирца ничего не известно уже неделю. Фото: поисковый отряд «Маяк».
ИСТОЧНИК KP.RU