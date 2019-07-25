Инвестора нашли: стало известно о планах обустройства сквера в Академгородке

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-25T09:30:55+03:00

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Вопрос об обустройстве сквера на Демакова, 1 в Академгородке остается актуальным как для местных жителей, так и для политиков. О планах мэрии на строительство и распределение средств на данный проект рассказал изданию Аcadem.info руководитель городского департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский.

— Эта территория обсуждается городскими властями уже больше 10 лет, — рассказал Георгий Жигульский. — Только в 2017 году нам удалось получить землю под бетонными площадками на этой территории. Но жители города также протестовали против строительства в зеленой зоне. Тогда правительство все-таки решило, что здесь будет сквер.

Однако на него потребуется порядка 70 миллионов рублей из-за его достаточно сложного дизайн—проекта. И у бюджета на данный момент нет возможности выделить такие деньги.

— Мы, конечно, могли бы просто продать бетонные площадки, но на аукцион пришли только крупные ритейлеры, — пояснил Георгий Жигульский. — Мы решили, что еще один гипермаркет городу ни к чему, и стали искать другого инвестора. Заключать с ним соглашение мы поручили нашему АО «НАИР». Но для этого земля должна быть у него.

ИСТОЧНИК KP.RU