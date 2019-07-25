Вот это растяжка! Сибирячка в шортиках и сапогах-чулках показала красивый вог

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-25T09:02:23+03:00

Танцовщица показала красивый и очень ритмичный вог. Стоп-кадр с видео: instagram.com/fraules.

Танцовщица порадовала своих поклонников, исполнив очень ритмичный вог

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина стала известна, получив мировую славу, благодаря своим откровенным роликам, набравшим миллионы просмотров. В этот раз звезда тверка вместе с танцовщицами исполнила энергичный, но не менее откровенный вог. Для такого ритмичного танца выбрали быструю композицию «Flawless elevator» Byrell The Great.

Новый ролик Елены менее чем сутки набрал более 57 тысяч просмотров, а поклонники завалили сибирячку признаниями в любви к ее творчеству. Вот что они пишут в комментариях:

— На это можно смотреть бесконечно!

— Выкладывай больше вога! Очень красиво!

— Уже десять раз пересмотрела! Огнище!

— Прямо гордость берет за таких женщин. Очень красиво! Елена, вы бомбическая богиня!

— Ой, как тебе идет черный цвет! Огонь просто!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="576" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722174" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в шортиках и сапогах-чулках показала красивый вог.

ИСТОЧНИК KP.RU