«Хуже животных»: дебоширы избили сибиряка, который пытался разнять драку
Сибиряки стали свидетелями пьяной драки в Чулыме. Видео появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, как пьяные мужчины устроили потасовку.
— Все случилось в кафе-бар «Атмосфера». Между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку. Один из отдыхающих попытался разнять дебоширов, однако был жестоко избит, — пишут очевидцы ситуации.
Как сообщили очевидцы, мужчина погиб от полученных травм, а хулиганы убежали из бара. Когда мама пострадавшего узнала о смерти сына, у нее случился инфаркт.
Источник КП-Новосибирск сообщил, что избитый сибиряк жив
— Я знаю всех дебоширов. Все живы и ребята сейчас дают показания, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск.
В комментариях пользователи соцсетей не сдерживают эмоций:
— Да таким людям место на зоне со строжайшим режимом!
— Сколько ненависти, это какие то изверги, избивают человека который и так без сознания. Хуже животных.
— Взять и закопать живьем!
Драка в Чулыме.
ИСТОЧНИК KP.RU