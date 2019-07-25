«Хуже животных»: дебоширы избили сибиряка, который пытался разнять драку

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-25T09:04:54+03:00

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Сибиряки стали свидетелями пьяной драки в Чулыме. Видео появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, как пьяные мужчины устроили потасовку.

— Все случилось в кафе-бар «Атмосфера». Между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку. Один из отдыхающих попытался разнять дебоширов, однако был жестоко избит, — пишут очевидцы ситуации.

Как сообщили очевидцы, мужчина погиб от полученных травм, а хулиганы убежали из бара. Когда мама пострадавшего узнала о смерти сына, у нее случился инфаркт.

Источник КП-Новосибирск сообщил, что избитый сибиряк жив

— Я знаю всех дебоширов. Все живы и ребята сейчас дают показания, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск.

В комментариях пользователи соцсетей не сдерживают эмоций:

— Да таким людям место на зоне со строжайшим режимом!

— Сколько ненависти, это какие то изверги, избивают человека который и так без сознания. Хуже животных.

— Взять и закопать живьем!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722170" frameborder="0"></iframe> Драка в Чулыме.

ИСТОЧНИК KP.RU