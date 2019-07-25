2019-07-25T08:31:24+03:00
Общество

Одного мало: больше половины новосибирцев мечтают о втором образовании

Хотя для работодателей важнее опыт сотрудника, а не университетские дипломы
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Многие новосибирцы хотят учиться.Многие новосибирцы хотят учиться.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Новосибирске служба исследований популярной онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter проанализировала данные соискателей и пришла к выводу, что 68 процентов новосибирцев хотят получить второе высшее образование. И это несмотря на то, что дополнительных бонусов наличие второго, третьего и больше дипломов при поиске работы обычно не даёт.

- Работодатели смотрят прежде всего на наличие опыта будущего сотрудника, а не на количество дипломов, - сказала КП-Новосибирск Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.– Думаю, стремление получить второе и больше высшее образование – это личный интерес каждого. Люди могут менять сферу деятельности или хотят получить современные знания – тогда появляется желание учиться ещё.

Второе высшее образование – уже непосредственное – чаще всего получают руководители высшего звена. Для них диплом об окончании вуза по специальности менеджмент как правило обязателен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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