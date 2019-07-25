Пообещала отравить всех собак: в Бердске женщина специально рассыпает отраву на улице

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-25T07:41:56+03:00

Женщина обещает отравить всех собак, гуляющих на поле без намордника и поводков. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Бердске местная жительница рассыпает на поле для выгула отраву, и обещает расправиться со всеми большими псами.

— Данная женщина проживает на улице Гранитной, 14. Все те, кто хочет сохранить своих любимцев, держись оттуда подальше. Эта дама разбрасывает на поле отраву для собак. Лично обещала мне, что даст моей собаке по хребтине палкой как и всем остальным собакам, — поделилась местная жительница в группе «Подслушано Бердск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Она отметила, что если вы выведите собаку на поле без поводка и без намордника, женщина сразу хватает камеру и начинает снимать.

— Берегите себя и своих питомцев. Дама со странностями, огрызается, ругается и называет всех больших собак убийцами, — добавила бердачанка.

Пользователи соцсетей также не остались равнодушными и разделились в своих мнениях на два лагеря. Одни считают, что такие меры слишком радикальные и жесткие, другие же полностью солидарны и поддерживают женщину, ополчившуюся на собак и их хозяев. Вот что они пишут в комментариях:

— Я против таких кардинальных мер, но собачьи экскременты реально надоели. Как и огромные собаки, которые бегут навстречу и начинают тереться своим слюнявым ртом о мои штаны.

— Все правильно делает — превратили дворы в псарни.

— Может быть, собаки кошку ее съели? Вот она и злая на всех, — предположил подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU