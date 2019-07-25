2019-07-25T07:27:51+03:00
Дом. Семья

Пугливые малыши: только посмотрите, каких детенышей антилопы привезли в новосибирский зоопарк

Дик-Дики уже адаптировались на новом месте, но поестителям их покажут чуть позже
Надежда ЯРКОВА
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Антилопы отличаются от своих сородичей миниатюрными размерами. Фото: Е. Черненко.Антилопы отличаются от своих сородичей миниатюрными размерами. Фото: Е. Черненко.
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В новосибирском зоопарке новые обитатели — маленькие антилопы Дик-Дик, которые живут в Африке.

— Мы получили трех Дик-Диков: из Московского зоопарка нам передали двух самок, а самец был доставлен из зоопарка Братиславы, что в Словакии, — рассказали в новосибирском зоопарке, отметив, что ранее у нас эти животные не содержались.

Антилопы Дик-Дик обитают в Африке. Фото: Е. Черненко.

Антилопы Дик-Дик обитают в Африке. Фото: Е. Черненко.

Изящные, с большими глазами — они похожи на других представителей своего семейства, имея при этом свои отличия. Дик-Дики от остальных сородичей отличаются своими размерами. Их рост не превышает 35 см, а длина тела от 45 до 70 см. Они просто крошки по сравнению с большинством представителей отряда парнокопытных. Свое название Дик-Дик они получили из-за особых звуков, которые издают в случае опасности, похожие на «дик-дик» или «зик-зик».

Дик-Дики уже адаптировались на новом месте, охотно едят растительные корма, которые им предлагают. Пока группа Дик-Диков содержится в вольере, недоступном для наблюдения. Увидеть новоселов посетителям можно будет чуть позже, — добавили в зоопарке.

Посетителям антилоп покажут чуть позже. Фото: Е. Черненко.

Посетителям антилоп покажут чуть позже. Фото: Е. Черненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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