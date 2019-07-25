Словно густая пена: Новосибирск окутал плотный туман

СЕГОДНЯ 06:40 2019-07-25T06:41:24+03:00

Сегодня утром в городе был густой туман. Фото: instagram rub.evgeny.nsk.

Сегодня утром город погрузился в пелену и стал выглядеть зловеще

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На Новосибирск опустился густой, белый туман, который скрыл окружающие предметы. Новосибирцам это напомнило кадры из фильма ужасов.

— Туман сегодня, 25 июля, окутавший город и его окрестности, оказался очень плотным — видимость практически нулевая наблюдалась, особенно рано утром. Предметы и машины уже не было видно на расстоянии 10 метров, — рассказал КП — Новосибирск подписчик Евгений Погодаев.

Туман скрыл даже соседние дома. Фото: instagram rub.evgeny.nsk.

Новосибирцы делятся фото тумана, выкладывая их у себя на страницах в соцсетях, а также делятся впечатлениями от явления:

— Такого тумана с утра, я еще не видел, — добавил подписчик Евгений Борисов.

Напомним, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра сегодня в городе и области ночью и утром ожидаются туманы. Днем возможен небольшой дождь, гроза. Местами дым и дымка. Добавим, что в городе введен режим «черного неба». Дымка, по сообщениям МЧС, продержится еще 2-3 дня. А пока специалисты круглосуточно наблюдают за качеством атмосферного воздуха.

В городе сегодня плотная пелена. Фото: instagram.com/dm_ka_.

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ИСТОЧНИК KP.RU