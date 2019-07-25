Потерпите два-три дня: метеорологи подсчитали, когда дымка над Новосибирском спадет

СЕГОДНЯ 05:34 2019-07-25T06:01:50+03:00

Пока же в городе сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе

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Режим «черного неба» введен в Новосибирской области. Дымка в городе продержится еще 2-3 дня. А пока специалисты круглосуточно наблюдают за качеством атмосферного воздуха.

— Сегодня, 25 июля метеоусловия все еще будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится повышенный. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продолжаются, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Отметим, что Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространяет задымленность по Новосибирской и соседними областями. Дым идет со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где сейчас полыхают природные пожары. По прогнозу синоптиков улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2-3 дня. При условии, что изменится направление ветра.

— На телефоны экстренных служб Новосибирской области поступило более 700 звонков от горожан. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в больницы также обращений не поступало, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Специалисты управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области ежедневно следят за качеством атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, по результатам исследований превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.

— По расчетам метеорологов, 26 и 27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. И если направление ветра изменится на западный и северо-западный, это положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о мерах, которые стоит соблюдать новосибирцам, пока обстановка в области не улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU