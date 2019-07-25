2019-07-25T06:01:50+03:00
Общество

Потерпите два-три дня: метеорологи подсчитали, когда дымка над Новосибирском спадет

Пока же в городе сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе
Надежда ЯРКОВА
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Дымка в городе продержится до конца недели.Дымка в городе продержится до конца недели.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Режим «черного неба» введен в Новосибирской области. Дымка в городе продержится еще 2-3 дня. А пока специалисты круглосуточно наблюдают за качеством атмосферного воздуха.

Сегодня, 25 июля метеоусловия все еще будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится повышенный. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продолжаются, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Отметим, что Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространяет задымленность по Новосибирской и соседними областями. Дым идет со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где сейчас полыхают природные пожары. По прогнозу синоптиков улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2-3 дня. При условии, что изменится направление ветра.

— На телефоны экстренных служб Новосибирской области поступило более 700 звонков от горожан. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в больницы также обращений не поступало, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Специалисты управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области ежедневно следят за качеством атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, по результатам исследований превышений предельно допустимой концентрации не выявлено.

— По расчетам метеорологов, 26 и 27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. И если направление ветра изменится на западный и северо-западный, это положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, — добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о мерах, которые стоит соблюдать новосибирцам, пока обстановка в области не улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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