«Какая ракета получилась»: неизвестные выложили в центре города неприличную картинку из кирпичей
В Центральном районе Новосибирска неизвестные решили пошутить и выложили из кирпичей не совсем приличную картинку. Хотя, некоторые разглядели в этой инсталляции ракету.
— Кто-то положил на выходных. И так и лежит до сих пор. А ведь это Красный проспект! — поделилась на своей странице в соцсети Facebook возмущением жительница Новосибирска Варвара Крестьянова.
Может быть новосибирцев такое «творчество» и обижает, а вот голубям очень даже понравилось, и они облюбовали эти кирпичи для своих посиделок.
Пользователи соцсетей не остались в стороне, оценив чувство юмора сибиряков, и тут же принялись шутить по этому поводу. Вот что они пишут в комментариях:
— Это инсталляция, город украшают.
— Ну а что, художник так видит.
— Видим возрождение тяги к космосу. Какая ракета получилась.
— А я вот вижу букву «Т», — замечают некоторые.
По словам сибирячки, этот "шедевр" она наблюдает с выходных. Фото: Варвара Крестьянова.
ИСТОЧНИК KP.RU