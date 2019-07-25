2019-07-25T05:24:53+03:00
Общество

«Какая ракета получилась»: неизвестные выложили в центре города неприличную картинку из кирпичей

«Творение» шутников можно увидеть рядом с остановкой транспорта «Муниципальный банк»
Надежда ЯРКОВА
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Вот такая композиция из кирпичей появилась в центре города. Фото: Варвара Крестьянова.Вот такая композиция из кирпичей появилась в центре города. Фото: Варвара Крестьянова.
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В Центральном районе Новосибирска неизвестные решили пошутить и выложили из кирпичей не совсем приличную картинку. Хотя, некоторые разглядели в этой инсталляции ракету.

— Кто-то положил на выходных. И так и лежит до сих пор. А ведь это Красный проспект! — поделилась на своей странице в соцсети Facebook возмущением жительница Новосибирска Варвара Крестьянова.

Может быть новосибирцев такое «творчество» и обижает, а вот голубям очень даже понравилось, и они облюбовали эти кирпичи для своих посиделок.

Пользователи соцсетей не остались в стороне, оценив чувство юмора сибиряков, и тут же принялись шутить по этому поводу. Вот что они пишут в комментариях:

— Это инсталляция, город украшают.

— Ну а что, художник так видит.

— Видим возрождение тяги к космосу. Какая ракета получилась.

— А я вот вижу букву «Т», — замечают некоторые.

По словам сибирячки, этот "шедевр" она наблюдает с выходных. Фото: Варвара Крестьянова.

По словам сибирячки, этот "шедевр" она наблюдает с выходных. Фото: Варвара Крестьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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