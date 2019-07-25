2019-07-25T04:03:48+03:00
Общество

Почти как в «Форсаже»: водитель «Мазды» устроил «догоняшки» с экипажем ДПС

Водитель «Мазды» решил «поиграть» с полицейскими, уходя от погони и создавая опасную ситуацию на дороге
Надежда ЯРКОВА
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За нарушителем гнались несколько экипажей ДПС. Стоп-кадр с видео.За нарушителем гнались несколько экипажей ДПС. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 24 июля водитель на хэтчбеке пытался скрыться от полицейских в Дзержинском районе Новосибирска. Момент его преследования удалось снять на регистратор одного из проезжавших в этот момент водителей.

— Я как раз ехал по улице Трикотажной в сторону улицы Авиастроителей, когда мимо пронесся экипаж ДПС. Чуть позже регистратор запечатлел момент опасного поворота водителя хэтчбека Mazda 3, следом за которым ехали три экипажа ДПС, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сотрудники ГИБДД потеряли «Мазду» на улице Промышленной, но позже нашли спрятанный автомобиль на территории бывшего завода у здания по адресу Королева, 40к3.

Пользователи соцсетей также не оставили без внимания видео с погоней. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Прямо Форсаж-10.

— Неплохо боком пошел.

— Самое главное, чтобы никого не сбили и никто не пострадал, — добавляет подписчик.

Водитель «Мазды» устроил «догоняшки» с экипажем ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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