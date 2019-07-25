Почти как в «Форсаже»: водитель «Мазды» устроил «догоняшки» с экипажем ДПС
В среду, 24 июля водитель на хэтчбеке пытался скрыться от полицейских в Дзержинском районе Новосибирска. Момент его преследования удалось снять на регистратор одного из проезжавших в этот момент водителей.
— Я как раз ехал по улице Трикотажной в сторону улицы Авиастроителей, когда мимо пронесся экипаж ДПС. Чуть позже регистратор запечатлел момент опасного поворота водителя хэтчбека Mazda 3, следом за которым ехали три экипажа ДПС, — поделился видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, сотрудники ГИБДД потеряли «Мазду» на улице Промышленной, но позже нашли спрятанный автомобиль на территории бывшего завода у здания по адресу Королева, 40к3.
Пользователи соцсетей также не оставили без внимания видео с погоней. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Прямо Форсаж-10.
— Неплохо боком пошел.
— Самое главное, чтобы никого не сбили и никто не пострадал, — добавляет подписчик.
Водитель «Мазды» устроил «догоняшки» с экипажем ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU