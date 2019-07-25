Погода на день в Новосибирске: 25 июля будет туман и грозы

СЕГОДНЯ 03:01 2019-07-25T03:08:03+03:00

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Сегодня в городе будет облачно, ожидаются осадки, преимущественно дожди и грозы.

-В четверг, 25 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, дым и дымка. Температура днем составит плюс 24-26 градусов, к ночи похолодает до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. -Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 21-26 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. До конца недели погода будет переменчивой: ожидается небольшое повышение температуры, но в отдельные дни возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU