«Может, кто-то потерял?»: хорек бегал по улице Немировича-Данченко в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:36 2019-07-24T19:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о том, что в Ленинском районе новосибирцы увидели хорька, появилось в группе «Инцидент Новосибирск» в среду, 24 июля. В подтверждение, что эта история – не выдумка, автор поста приложила фото, на котором держит животное в руках.

- По улице Немировича-Данченко бегает хорек. Может, кто потерял? – поинтересовалась девушка в соцсетях.

Кстати, хвостатого найденыша на улице девушка не бросила: забрала его домой. Так что без присмотра животное не останется.

А в соцсетях тем временем обсуждают, кому такой хорек может пригодиться и есть ли вообще от него польза.

- Хорьки хорошо кроликов с нор гоняют! Жаль что в новосибирске нет диких кроликов. А то бы взял для охоты, - размышляет один из подписчиков паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU