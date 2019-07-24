Под Новосибирском столкнулись трактор и «Лада Калина»: погибла пассажирка легковушки

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-24T16:36:11+03:00

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В среду, 24 июля, в Черепановском районе произошла страшная авария: на «Чуйском тракте» столкнулись «Лада Калина» и трактор Т-40.

- Машина ехала из Барнаула в Новосибирск. Спецтехника выехала на трассу с прилежащей к ней дороги и врезалась в «Ладу Калину», - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пассажирка «Лады» погибла на месте. Остальные сибиряки, среди которых был 9-летний ребенок, получили различные травмы. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет причины аварии.

Похоже, что на трассе была плохая видимость. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Когда новость появилась в социальных сетях, сибиряки стали выдвигать свои версии случившегося:

— Туман сделал свое дело.

— Ездят по трассе будто они одни! Кошмар какой!

— Не удивлюсь, если будет виноват водитель трактора. Я сам часто по трассе катаюсь, так эти тихоходы очень часто выезжают на дорогу, не учитывая, что у меня скорость больше 120, а это чудо почти стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU