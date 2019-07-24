2019-07-24T14:07:08+03:00
Общество

Наматерились на 300 тысяч рублей: коллекторов оштрафуют за хамские сообщения должникам

Судебным приставам на них пожаловались 5 человек
Анна ПАШАГИНА
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К судебным приставам обратились 5 человек.К судебным приставам обратились 5 человек.Фото: Александр ГЛУЗ
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Микрокредитная организация ООО МКК «Веб-займ» попала под суд за маты: коллекторы не стеснялись в выражениях в адрес должников. Жалобы на коллекторов поступили в УФССП России по Новосибирской области от 5 человек.

— ООО МКК «Веб-займ» рассылали своим должникам sms-сообщения с нецензурной бранью. Приставы запрашивали сведения у компании об их взаимодействии с этими людьми, но ответа так и не получили, — сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

В результате в отношении ООО МКК «Веб-займ» было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. Железнодорожный суд решил, что организацию необходимо оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Но это будет не последняя судебная тяжба для кредиторов. В ходе рассмотрения протоколов приставы обнаружили еще правонарушения, которые совершались по отношению к должникам. И ООО МКК «Веб-Займ» придется вновь предстать перед судом, но уже по другому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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