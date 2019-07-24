На две полосы больше: дорогу до Кольцово расширят

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-24T13:15:10+03:00

До Кольцово можно будет добраться быстрее. Фото: nso.ru

Благодаря этому до наукограда можно будет добраться быстрее

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Новосибирские автомобилисты могут порадоваться: уже этим летом дорожники отремонтируют и расширят трассу до Кольцово. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Наукоград Кольцово — пример динамичной реализации нацпроекта. Здесь будет обновлено дорожное полотно сразу нескольких автодорог, расширены участки для выездов на трассы, установлены новые автобусные остановки и светофоры. Всего в 2019 году в регионе по нацпроекту предстоит отремонтировать порядка 160 километров автодорог, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Дополнительные полосы позволят беспрепятственно выезжать на популярные среди местных жителей направления — в сторону села Барышево и на трассу «Кольцово-Академгородок», а также в Новосибирск.

Губернатор поручил минтрансу регулярно проверять ход ремонтных работ. Министр Сергей Ставицкий уже побывал на одном из участков дороги, где укладывают асфальтобетон. Ремонт там закончат уже 1 сентября.

— Мы проверили качество материалов, технологию укладки асфальтобетонного покрытия, устройство площадки под автобусную остановку. Есть небольшие замечания по проектной документации, все они будут устранены, — отметил министр.

Общая стоимость работ — 32,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU