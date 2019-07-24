2019-07-24T13:10:14+03:00
Общество

Дети в опасности: мэрия Новосибирска просит родителей не подпускать малышей к открытым окнам

С приходом лета в беду попали уже шестеро ребятишек
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков просят внимательнее следить за детьми и не оставлять их одних в помещениях с отрытыми окнами. Фото: Евгения ГусеваСибиряков просят внимательнее следить за детьми и не оставлять их одних в помещениях с отрытыми окнами. Фото: Евгения Гусева
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С наступлением лета увеличивается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окна. Многие родители считают, что москитная сетка может предотвратить трагедию, и спокойно оставляют своих детей без присмотра. Однако конструкция для защиты от насекомых не может гарантировать безопасность ребенка.

— Подобные случаи происходят в Новосибирске ежемесячно. Иногда такие падения могут закончиться летальным исходом, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — В прошлом году за 6 месяцев из окна многоэтажек выпали 7 детей, один их них погиб. За аналогичный период 2019 года таких из окна успели выпасть уже 6 детей, двое из них погибли.

Главной причиной несчастных случаев является недосмотр родителей за детьми. Ведь оставшийся один ребенок в комнате с открытым окном находится в опасности.

Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав города Новосибирска просит родителей лучше следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, а также устанавливать пластиковые окна в соответствии с техникой безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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