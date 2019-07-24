Дети в опасности: мэрия Новосибирска просит родителей не подпускать малышей к открытым окнам
С наступлением лета увеличивается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окна. Многие родители считают, что москитная сетка может предотвратить трагедию, и спокойно оставляют своих детей без присмотра. Однако конструкция для защиты от насекомых не может гарантировать безопасность ребенка.
— Подобные случаи происходят в Новосибирске ежемесячно. Иногда такие падения могут закончиться летальным исходом, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — В прошлом году за 6 месяцев из окна многоэтажек выпали 7 детей, один их них погиб. За аналогичный период 2019 года таких из окна успели выпасть уже 6 детей, двое из них погибли.
Главной причиной несчастных случаев является недосмотр родителей за детьми. Ведь оставшийся один ребенок в комнате с открытым окном находится в опасности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав города Новосибирска просит родителей лучше следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, а также устанавливать пластиковые окна в соответствии с техникой безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU