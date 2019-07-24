2019-07-24T11:54:50+03:00
Общество

Зачем нам балерины на поле? Фанаты не оценили новый логотип для футбольного клуба «Новосибирск»

На логотипе, выполненном в сине-белых цветах, изображен Оперный театр и футбольный мяч
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцам показали новый логотип футбольного клуба. Фото: vk.com/fcnsk.Новосибирцам показали новый логотип футбольного клуба. Фото: vk.com/fcnsk.
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Футбольный клуб «Новосибирск» показал официальный логотип, но сибиряки восприняли его неоднозначно.

— При выборе символа клуба мы постарались учесть многочисленные пожелания болельщиков, которые высказались за круглую форму логотипа и традиционные для новосибирского футбола сине-белые цвета. Автор логотипа поставил цель углубиться в визуальный образ города и самые запоминающиеся символы, известные и узнаваемые не только в Новосибирской области, но и за ее пределами, — рассказали в футбольном клубе «Новосибирск».

По итогу был выбран подходящий образ, наиболее ярко символизирующий город Новосибирск — Театр оперы и балета.

— Логотип делится на две части, символизирующие общественную жизнь и футбол, а так же связывает эти два важных аспекта жизни любителей футбола воедино, — пояснили в клубе.

Напомним, в начале июня в правительстве было принято решение создать автономную некоммерческую организацию — ФК «Новосибирск». Власти надеются, что новый футбольный клуб вернет область в состав футбольной национальной лиги.

Сибиряки в соцсетях теперь обсуждают новый логотип. При этом мнения разделились, поскольку многие задаются вопросом: как Оперный театр связан с футболом. Вот что они пишут в комментариях:

— Лишь бы играли не как балерины.

— Хороший логотип для детской команды или любительской, но никак не доя профессионального клуба.

— Дизайнер схалявил. Буквы пляшут на логотипе.

— Смотрится круто. А недовольные всегда будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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