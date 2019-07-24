2019-07-24T11:08:00+03:00
Общество

Родинка на левой щеке: в Новосибирске ищут 33-летнего мужчину с черной сумкой

Мужчина не выходит на связь с родственниками уже около месяца
Надежда ЯРКОВА
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Роман перестал выходить на связб с родственниками с 23 июня. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.Роман перестал выходить на связб с родственниками с 23 июня. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
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Волонтеры просят помощи в поиске 33-летнего Романа Костикова. О его местонахождении ничего не известно с 23 июня.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, глаза голубые, волосы русые, короткая стрижка. Был одет в темно-синюю куртку, оранжевую футболку с принтом, серые штаны с карманами и черную обувь. С собой у него была черная сумка, — говорится в ориентировке.

Из особых примет: родинка на левой щеке.

— Известно, что ранее пропавший проживал в Новосибирской области. Но потом переехал в Новосибирск, потому что нашел там работу. Позже он перестал выходить с родственниками на связь. Они сначала очень долго пытались его найти самостоятельно, но не получилось и они обратились за помощью к нам и в полицию, — рассказала КП — Новосибирск руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Роман Костиков, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

О местонахождении мужчины ничего не известно уже как месяц. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

О местонахождении мужчины ничего не известно уже как месяц. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

ИСТОЧНИК KP.RU

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