«Да это же попугай Кеша»: сибирячка нашла на улице экзотическую птицу

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-24T10:39:13+03:00

По всей видимости, птица сбежала из окна квартиры стоящих рядом домов

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В Кировском районе прохожие заметили на улице тропического попугая, который потерялся.

— На Затулинском жилмассиве, в районе кинотеатра «Рассвет» сегодня утром обнаружила зеленого ожерелового попугая. Птица сперва искала пищу на асфальте с местными пернатыми, а затем взлетела на дерево, — поделилась подписчица в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидицы, она заметила попугая на асфальте, где он с воробьями и голубями искал корм.

— Это самец ожерелового попугая, очень красивый. Подошла ближе, и он вспорхнул на дерево. Я с ним поговорила, назвала все попугайские имена, откликался, слушал. Но затем начал перелетать с дерева на дерево высоко. Наслаждается полетом, — добавила девушка.

Похоже, что экзотическая птица сбежала из окна квартиры одной из близлежащих многоэтажек.

— На моей памяти, на улице встречались волнистые попугаи. Пока теплая погода он может так жить — на воле, а вот с наступление холодов будет сложнее ему. Выжить он, в принципе, сможет, если научиться кушать семена с голубями и другими птицами, а вот морозов и снега он, конечно, не выдержит, — прокомментировал новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

Пользователи соцсетей теперь переживают за «потеряшку». Вот что они пишут в комментариях:

— Надо как-то поймать его, иначе погибнет.

— Кошки съедят.

— Из жарких стран прилетел.

— Возвращение блудного попугая.

— Попугай Кеша все-таки существует.

ИСТОЧНИК KP.RU