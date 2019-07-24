2019-07-24T09:46:29+03:00
Общество

Словно спустилась с небес: сибирячка устроила «ангельскую» фотосессию

Для своей задумки девушке сделали на заказ арфу
Надежда ЯРКОВА
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Девушка примерила на себя образ ангела с арфой. Фото: instagram.com/photo.kvitkina.Девушка примерила на себя образ ангела с арфой. Фото: instagram.com/photo.kvitkina.
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Новосибирский фотограф устроила своей подруге необычную фотосессию, придумав ей образ ангела с арфой.

— В качестве модели — моя подруга, она сейчас живет в Москве и давно не приезжала. И вот, когда она приехала, мы выбрали место, где отдохнуть — в отеле Крона в Бердске. Там же в один из дней и устроили эту фотосессию: и я наряжалась, и подруга и наши дети, которые отдыхали с нами. Для этого я специально взяла в прокат крылья, но в голове был образ ангела с каким-нибудь инструментом, и я увидела арфу. Она здесь очень гармонично смотрелась, — рассказала КПНовосибирск фотограф Юлия Квиткина.

Она добавила, что когда искала арфу, выяснилось, что взять в аренду этот музыкальный инструмент очень дорого.

— Тогда я обратилась к мастеру, который делает деревянные ящички для флористов. Он то и сделал арфу, практически по себестоимости, взяв только за материал, а вместо струн была обычная леска. Фотографировали, когда уже вечерело. Вода тоже была очень холодной, но мы все равно классно провели время, повеселились, пока снимали. Крылья, кстати, сделаны из изолона, поэтому их можно было мочить, — поделилась фотограф Юлия Квиткина.

Прохожие также не остались в стороне и просили сфотографироваться с ангелом. Фото: instagram.com/photo.kvitkina.

Прохожие также не остались в стороне и просили сфотографироваться с ангелом. Фото: instagram.com/photo.kvitkina.

Она также отметила, что отдыхавшие в это время на берегу люди, например, мамы с детьми, когда подходили, говорили:

— Вот видишь, ангелы существуют!

Пользователи соцсетей также не скрывают восхищения от фото. Вот что они пишут:

— Боже мой! Фото неземной красоты!

— Красиво и очень гармонично!

— Очень крутые крылья, фото просто огонь.

— Словно спустилась с небес! — пишет кто-то.

Юлия и сама примерила крылья. Фото: instagram.com/photo.kvitkina.

Юлия и сама примерила крылья. Фото: instagram.com/photo.kvitkina.

ИСТОЧНИК KP.RU

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