Без лифчика, зато с хвостом: девушка ради сказочной фотоссессии забралась на дерево
«Русалка на ветвях сидит»… В Новосибирске провели сказочную фотосессию, где сибирячка примерила на себя образ Русалочки.
— Это заказная фотосессия. Девушка-модель захотела сказочные снимки в роли Русалочки с хвостом. Снимали на берегу, недалеко от Европейского берега. Где частный сектор, там есть очень красивые места, лодки стоят действующие, в которых рыбачат. Там и решено было провести съемку, — рассказала КП — Новосибирск фотограф Виктория Весна.
Она уточнила, что хвост — придумка новосибирских модельеров сестер Мартьяновых. Они его сшили из мелких чешуек и он очень похож на настоящий (если бы такой существовал).
— Сам хвост очень тяжелый, и если ты в него залезаешь, то шевелиться в нем очень неудобно. Приходилось залезать в воду, помогать модели натянуть его, помочь сесть и только после делались фото, — уточнила Виктория.
Ранее мы писали, что спортсменка-синхронистка в образе Русалочки, не побоялась залезть в огромный аквариум с опасными рыбами ради красивых кадров.
Хвост очень тяжелый, но при этом очень красивый. Фото: instagram.com/_vi_vesna.
ИСТОЧНИК KP.RU