2019-07-24T08:21:16+03:00
Общество

Без лифчика, зато с хвостом: девушка ради сказочной фотоссессии забралась на дерево

Нимфа с рыбьим хвостом словно сошла со страниц сказок Пушкина
Надежда ЯРКОВА
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Фотосессия с русалочьим хвостом получилось очень сказочной. Фото: instagram.com/_vi_vesna.Фотосессия с русалочьим хвостом получилось очень сказочной. Фото: instagram.com/_vi_vesna.
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«Русалка на ветвях сидит»… В Новосибирске провели сказочную фотосессию, где сибирячка примерила на себя образ Русалочки.

— Это заказная фотосессия. Девушка-модель захотела сказочные снимки в роли Русалочки с хвостом. Снимали на берегу, недалеко от Европейского берега. Где частный сектор, там есть очень красивые места, лодки стоят действующие, в которых рыбачат. Там и решено было провести съемку, — рассказала КП — Новосибирск фотограф Виктория Весна.

Она уточнила, что хвост — придумка новосибирских модельеров сестер Мартьяновых. Они его сшили из мелких чешуек и он очень похож на настоящий (если бы такой существовал).

— Сам хвост очень тяжелый, и если ты в него залезаешь, то шевелиться в нем очень неудобно. Приходилось залезать в воду, помогать модели натянуть его, помочь сесть и только после делались фото, — уточнила Виктория.

Ранее мы писали, что спортсменка-синхронистка в образе Русалочки, не побоялась залезть в огромный аквариум с опасными рыбами ради красивых кадров.

Хвост очень тяжелый, но при этом очень красивый. Фото: instagram.com/_vi_vesna.

Хвост очень тяжелый, но при этом очень красивый. Фото: instagram.com/_vi_vesna.

ИСТОЧНИК KP.RU

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