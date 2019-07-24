2019-07-24T08:12:25+03:00
Общество

Автолюбители Новосибирска смогут сэкономить до 2-х рублей с каждого литра топлива

С 22 июля по 31 августа при единовременной покупке топлива на АЗС «Газпромнефть» и продукции Drive Cafe автолюбители получат скидку до 2-х рублей с каждого заправленного литра
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Чтобы получить скидку в 2 рубля за каждый литр: нужно воспользоваться услугами АЗС «Газпромнефть» и купить хотдог вместе с горячим кофе XL*.

Если вы выбираете только хотдог или кофе, то скидка составит 1 рубль с каждого заправленного литра.

В акции участвуют все виды топлива, кроме сжиженного углеводородного газа.

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*Клиенты могут настраивать рецепт кофе по своему вкусу, управляя кофемашиной прямо со своего телефона при помощи мобильного приложения сети «Газпромнефть».

НАША СПРАВКА

Организатором акции является ООО «Газпромнефть-Центр». Сроки акции: с 22.07.2019 г. по 31.08.2019 г. Полную информацию об организаторах акции, условиях участия и ограничениях вы можете узнать в Правилах акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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