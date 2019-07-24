2019-07-24T05:42:34+03:00
Происшествия

Взяла на таран: нетрезвая женщина на «Мурано» устроила массовое ДТП на Петухова

По словам очевидцев, от женщины из Nissan Murano исходил запах алкоголя
Надежда ЯРКОВА
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Женщина на кроссовере устроила массовое ДТП на Петухова.Женщина на кроссовере устроила массовое ДТП на Петухова.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Нетрезвая женщина за рулем кроссовера собрала ДТП из трех машин в Кировском районе Новосибирска.

— Авария произошла во вторник, 23 июля на перекрестке улиц Аникина и Мира. Женщина за рулем Nissan Murano сначала врезалась в кроссовер Renault Kaptur, а затем в хэтчбек Volkswagen Golf. Все автомобили ехали со стороны улицы Петухова, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

От виновницы аварии исходил запах алкоголя.

От виновницы аварии исходил запах алкоголя.

По словам очевидца, от женщины-водителя из «Ниссана» исходил резкий запах алкоголя.

Больше всего в аварии пострадал «Гольф», сзади на автомобиле многочисленные повреждения. Владелец «Рено» потерял в ДТП правое боковое зеркало и отделался царапинами на крыле.

Больше всего в аварии досталось "Гольфу". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Больше всего в аварии досталось "Гольфу".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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