Взяла на таран: нетрезвая женщина на «Мурано» устроила массовое ДТП на Петухова
Нетрезвая женщина за рулем кроссовера собрала ДТП из трех машин в Кировском районе Новосибирска.
— Авария произошла во вторник, 23 июля на перекрестке улиц Аникина и Мира. Женщина за рулем Nissan Murano сначала врезалась в кроссовер Renault Kaptur, а затем в хэтчбек Volkswagen Golf. Все автомобили ехали со стороны улицы Петухова, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
От виновницы аварии исходил запах алкоголя.
По словам очевидца, от женщины-водителя из «Ниссана» исходил резкий запах алкоголя.
Больше всего в аварии пострадал «Гольф», сзади на автомобиле многочисленные повреждения. Владелец «Рено» потерял в ДТП правое боковое зеркало и отделался царапинами на крыле.
Больше всего в аварии досталось "Гольфу".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU