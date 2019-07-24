Больше 36,5 тысяч рублей: статистики назвали средние зарплаты новосибирцев

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-24T04:56:47+03:00

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Новосибирскстат назвал средние зарплаты по СФО за январь-май 2019 года. Зарплаты жителей Новосибирской области занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай, и составили 36 576 рублей.

— Самые высокие зарплаты получают жители в Красноярском крае: там средний заработок составил 48 401 рубль. Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 44 584 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 42 193 рубля), — сообщает Новосибирскстат.

Также выше, чем у новосибирцев зарплаты у жителей Хакасии и Тывы, по 38 698 и 37 238 рублей, соответственно.

— Это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — отметили статистики.

Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 33 670 рублей, республике Алтай- 31 171 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 26 092 рублей. При этом средний размер зарплат по СФО с начала этого года составил 39 368 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU