2019-07-24T04:56:47+03:00
Экономика

Больше 36,5 тысяч рублей: статистики назвали средние зарплаты новосибирцев

Среднемесячная зарплата по Сибирскому федеральному округу составила 39 368 рублей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Средние зарплаты новосибирцев составили 36 576 рублей.Средние зарплаты новосибирцев составили 36 576 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Новосибирскстат назвал средние зарплаты по СФО за январь-май 2019 года. Зарплаты жителей Новосибирской области занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай, и составили 36 576 рублей.

— Самые высокие зарплаты получают жители в Красноярском крае: там средний заработок составил 48 401 рубль. Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 44 584 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 42 193 рубля), — сообщает Новосибирскстат.

Также выше, чем у новосибирцев зарплаты у жителей Хакасии и Тывы, по 38 698 и 37 238 рублей, соответственно.

— Это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — отметили статистики.

Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 33 670 рублей, республике Алтай- 31 171 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 26 092 рублей. При этом средний размер зарплат по СФО с начала этого года составил 39 368 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Взяла на таран: нетрезвая женщина на «Мурано» устроила массовое ДТП на Петухова
«Кому инопланетян?»: в Новосибирске появилось необычное объявление о продаже домашних питомцев
Спасли из западни: спасатели вызволили собаку, застрявшую в подвале
Погода на день в Новосибирске: 24 июля может быть дождь
Депутат Госдумы Вера Ганзя: «В фитнес-центрах работают люди, которые часто не имеют отношения к професиональному спорту»
Дорогой мой урожай: в Новосибирске продают помидоры по 300 рублей за кило
«Как она себе ничего не сломала?»: девушка на каблуках показала травмоопасный танец
«Когда нет денег на доставку»: мужчина в багажнике машины повеселил соцсети
«Только без извращений!»: сибирячка продает девственность за 11 тысяч долларов
Вечером ушел из дома: в Новосибирске ищут пропавшего пенсионера в тельняшке
Защита от смога за 10 рублей: в аптеках готовы снабдить новосибирцев масками
«Пестицидов наелась»: сибирячка отравилась июльским арбузом
«Мы хотим все на халяву»: таксист отказался везти клиента из-за низкой стоимости
Новосибирские депутаты требуют узаконить ежедневные медосмотры для таксистов
Слегка пьяный: нетрезвого пассажира сняли с поезда до Новосибирска
И простота, и воровство
Как настоящая леди: белочка в соломенной шляпке умилила пользователей соцсетей
Верните за 25 тысяч рублей! Владелец украденного хаски пообещал вознаграждение за своего пса
Отказаться от фитнес-клубов, не гулять утром и больше пить: в МЧС дали советы, как уберечься от смога
В Коченево появится современная детская поликлиника
Повсюду бараньи головы и свечи: новосибирец наткнулся на место сатанинского ритуала
Изрубил топором и вызвал «Скорую»: новосибирец выдумал историю о нападении, чтобы выгородить себя