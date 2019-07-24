2019-07-24T04:46:23+03:00
Дом. Семья

«Кому инопланетян?»: в Новосибирске появилось необычное объявление о продаже домашних питомцев

Находчивый продавец продает улитки кучками, по три штучки
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец сравнил улиток с инопланетянами. Фото: avito.ru/novosibirsk.Новосибирец сравнил улиток с инопланетянами. Фото: avito.ru/novosibirsk.
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Житель Новосибирска с юмором подошел к продаже неприхотливых в содержании улиток-ахатины. Его необычное и весьма креативное объявление привлекло внимание покупателей и за пару дней набрало более 29 тысяч просмотров.

— Продам инопланетян — улиток Ахатина. Едят почти все. Неприхотливые в быту. Успокаивают нервы, не хуже рыбок. Размеры разные. Никаких аллергий. Для ленивых и занятых людей. Вырастают с ладошку, — говорится в объявлении, которое появилось на одном из популярных новосибирских сайтов.

Продаются улитки по цене 300 рублей за кучку, в кучке 3 штучки. Размеры разные от 5 мм до 10 см.

— Идеальные домашние питомцы для людей на планете Земля, — добавляет, не теряя чувства юмора, новосибирец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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