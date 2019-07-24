«Кому инопланетян?»: в Новосибирске появилось необычное объявление о продаже домашних питомцев
Житель Новосибирска с юмором подошел к продаже неприхотливых в содержании улиток-ахатины. Его необычное и весьма креативное объявление привлекло внимание покупателей и за пару дней набрало более 29 тысяч просмотров.
— Продам инопланетян — улиток Ахатина. Едят почти все. Неприхотливые в быту. Успокаивают нервы, не хуже рыбок. Размеры разные. Никаких аллергий. Для ленивых и занятых людей. Вырастают с ладошку, — говорится в объявлении, которое появилось на одном из популярных новосибирских сайтов.
Продаются улитки по цене 300 рублей за кучку, в кучке 3 штучки. Размеры разные от 5 мм до 10 см.
— Идеальные домашние питомцы для людей на планете Земля, — добавляет, не теряя чувства юмора, новосибирец.
ИСТОЧНИК KP.RU