Погода на день в Новосибирске: 24 июля может быть дождь

СЕГОДНЯ 03:05 2019-07-24T03:11:34+03:00

Сегодня в городе возможен дождь и грозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики обещают теплый день, но при этом возможны осадки: небольшие дожди

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Сегодня в городе потеплеет до плюс 25 градусов, в некоторых районах ожидается дымка и осадки.

— В среду, 24 июля в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Местами дым, дымка. Температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, -сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. В отдельных районах дым, дымки, ночью и утром местами туманы. Дневная температура составит плюс 21-26 градусов, ночная будет в пределах плюс 9-14 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. До конца недели погода будет переменчивой: ожидается небольшое повышение температуры, но в отдельные дни возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU