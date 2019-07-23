2019-07-23T20:04:18+03:00
Общество

Дорогой мой урожай: в Новосибирске продают помидоры по 300 рублей за кило

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, во сколько сейчас горожанам обходятся овощи и мед
Анна ПАШАГИНА
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Брать привезенные или местные? Дело в цене.Брать привезенные или местные? Дело в цене.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На календаре - середина лета, и это значит, что самое время отправляться на рынок за овощами нового урожая. Корреспонденты КП-Новосибирск тоже побывали на Центральном рынке, чтобы узнать, всем ли в этом году местные овощи по карману.

ПОМИДОРЫ ПО ЦЕНЕ МЯСА

В этом году выдался хороший урожай: на прилавках лежат красные, мясистые помидоры.

- Овощи все мои. Сама в апреле рассаду в теплицу высаживала и выращивала с любовью,- с гордостью демонстрирует свой товар одна из продавщиц.

На рынке можно найти помидоры на любой цвет и вкус. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На рынке можно найти помидоры на любой цвет и вкус.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие везут овощи из других районов: чаще всего на прилавках можно увидеть урожай из Искитимского района, села Жеребцово Новосибирского района.

- Сорта высаживаю разные: в этом году, например, Бычье Сердце посадила. Крупные выросли, здоровые, - говорит одна из торговок.

Правда, нынешним летом покупка овощей может выйти в копеечку. Ценник на помидоры зашкаливает: 250-300 рублей за килограмм! Считай, за те же деньги можно мясо купить. Продавцы это объясняют тем, что, мол, свое, много сил вложили.

Тем же, кто хочет сэкономить, лучше обратить внимание на привозные помидоры: они обойдутся в два раза дешевле - 150 рублей за кило. Огурцы же стоят куда дешевле - за них дачники просят от 50 до 150 рублей за килограмм.

Огурцы стоят от 50 до 150 рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Огурцы стоят от 50 до 150 рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СЛАДКОЕ ЛАКОМСТВО

Можно отыскать на прилавках и мед. Хотя массовый мор пчел 2019 года не обошел стороной Алтайский край, мед в Новосибирск везут именно оттуда.

- По сравнению с прошлым годом, конечно же, меда меньше. Но люди берут охотно, ведь тары у нас разные, - говорят продавцы.

На сладкое лакомство сибирякам тоже придется раскошелиться. Правда, ценник не отличается от прошлогоднего - 600 рублей за килограмм.

А еще, порадовали продавцы, совсем скоро поспеют черника, голубика и ежевика, и ее тоже можно будет купить. Но много ли ягоды будет в этом году, пока непонятно.

На прилавках мед - так и манит попробовать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На прилавках мед - так и манит попробовать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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