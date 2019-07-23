«Как она себе ничего не сломала?»: девушка на каблуках показала травмоопасный танец
Хореограф из Новосибирска Дарья Муромская опубликовала на страничке в Instagram своей новой танцевальной онлайн школы «PASSION DANCE» видео со своим пластичным танцем. Девушка исполнила номер в направлении Strip plastic, демонстрируя свою грациозность.
Сибирячка исполнила травмоопасный танец на высоких каблуках.
— Это была моя первая съемка после перерыва из-за небольшой травмы, — рассказа КП-Новосибирск Дарья Муромская. — Поэтому танец я долго не репетировала, он буквально «родился у меня в голове».
По словам девушки, ее вдохновила песня, под которую она танцует. Нежный голос девушки, идущий лейтмотивом в рэп-композиции, и натолкнул хореографа на создание подобной танцевальной композиции.
Во время постановки девушка исполнила много сложных трюков: кувырок через плечо, переход в вертикальный шпагат, прыжок в «скорпион» и даже «колесо» с локтей.
— Из всех движений только «колесо» я отрабатывала заранее, остальные движения сложились в единый «пазл», как только зазвучала музыка.
Чувственный танец девушки не оставил равнодушным ее подписчиков. Вот, что они написали в комментариях под постом:
— Ого, как она себе ничего не сломала?
— Просто огонь танец!
— Вы такая изящная. Наверное, на тренировки уходит много сил и времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU