«Как она себе ничего не сломала?»: девушка на каблуках показала травмоопасный танец

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-23T18:44:13+03:00

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Хореограф из Новосибирска Дарья Муромская опубликовала на страничке в Instagram своей новой танцевальной онлайн школы «PASSION DANCE» видео со своим пластичным танцем. Девушка исполнила номер в направлении Strip plastic, демонстрируя свою грациозность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="262" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721906" frameborder="0"></iframe> Сибирячка исполнила травмоопасный танец на высоких каблуках.

— Это была моя первая съемка после перерыва из-за небольшой травмы, — рассказа КП-Новосибирск Дарья Муромская. — Поэтому танец я долго не репетировала, он буквально «родился у меня в голове».

По словам девушки, ее вдохновила песня, под которую она танцует. Нежный голос девушки, идущий лейтмотивом в рэп-композиции, и натолкнул хореографа на создание подобной танцевальной композиции.

Во время постановки девушка исполнила много сложных трюков: кувырок через плечо, переход в вертикальный шпагат, прыжок в «скорпион» и даже «колесо» с локтей.

— Из всех движений только «колесо» я отрабатывала заранее, остальные движения сложились в единый «пазл», как только зазвучала музыка.

Чувственный танец девушки не оставил равнодушным ее подписчиков. Вот, что они написали в комментариях под постом:

— Ого, как она себе ничего не сломала?

— Просто огонь танец!

— Вы такая изящная. Наверное, на тренировки уходит много сил и времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU