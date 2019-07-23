«Пестицидов наелась»: сибирячка отравилась июльским арбузом

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-23T14:09:10+03:00

Девушке было плохо на протяжении нескольких дней

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Жительница Новосибирска купила в фруктовом киоске арбуз и отравилась. Об этом она рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Арбуз попался с большими косточками. Я еще подумала, какая же это редкость. Съела пару кусочков, — рассказывает подписчица группы.

Через пару часов девушка почувствовала недомогания. У нее поднялась температура, кружилась голова и бил сильный озноб. Такое состояние преследовало сибирячку в течении нескольких дней.

Жители Новосибирска не смогли удержаться от комментариев:

— Пестицидов наелась, вот и пробило.

— Совсем мозгов нет арбуз в июле покупать?

— Арбуз нитратами напичкан. Вот она и отравилась.

Ранее «КП-Новосибирск» писали о том, как правильно выбрать арбуз, чтобы не отравиться. Специалисты не рекомендуют покупать эту ягоду в июле, иначе это навредит здоровью.

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Эксперт рассказал, какие методы являются правильными, а какие не принесут пользы. Мы вместе с ним отправились на рынок и проверили все в деле (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU