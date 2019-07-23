И простота, и воровство

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-23T11:56:48+03:00

Этими словами можно охарактеризовать некоторые случаи из сводки Агентства безопасности ГВАРДИЯ за минувшие выходные

Изменить размер текста: A A

19.07.2019 в магазине «Монетка» на ул. Сибиряков-Гвардейцев девушка пыталась совершить кражу продуктов питания на сумму 750 рублей. Товары она спрятала в сумку. Действия похитительницы были замечены персоналом, вызвана группа быстрого реагирования. Когда девушка, не оплатив товар, попыталась пройти мимо кассы, то была задержана и вынуждена была заплатить за продукты.

20.07.2019 в баре «Пиплс» на Красном проспекте отдыхали парень с девушкой. Парень выпил пива на сумму 800 рублей и, бросив подругу, сбежал. Девушка осталась, но оплатить счет не смогла, поскольку денег у нее не оказалось. С разрешения менеджеров она покинула заведение.

20.07.2019 в магазине «Монетка» на улице Путевой молодой человек открыл бутылку коньяка и, не отходя от места, выпил половину. Оплачивать распитую бутылку отказался ввиду отсутствия денег. Был задержан бойцами группы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ и передан сотрудникам полиции.

20.07.2019 из летнего кафе возле ресторана «Бургер Кинг» на улице Покрышкина нетрезвый посетитель хотел унести стул. «Гвардейцы» догнали его, стул отобрали и вернули на место.

ИСТОЧНИК KP.RU