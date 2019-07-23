2019-07-23T12:20:28+03:00
Общество

Слегка пьяный: нетрезвого пассажира сняли с поезда до Новосибирска

Мужчину высадили в Омске
Анна ПАШАГИНА
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При обследовании у мужчины в крови обнаружили алкоголь.При обследовании у мужчины в крови обнаружили алкоголь.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пьяный дебош устроил один из пассажиров поезда «Адлер-Барнаул». Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Мужчина сел в вагон в Тюмени и должен был доехать доехать до Новосибирска, но в итоге до нужной станции так и не доехал. В дороге пассажир выпил и решил пойти в вагон-ресторан, где поскандалил с официанткой. Разбушевавшегося пассажира пытались унять другие сотрудники поезда, но их попытка не увенчалась успехом.

— Мужчина агрессивно реагировал на все замечания. Когда его попросили пройти на свое место отвечал постоянным отказом, — сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

В итоге как только поезд прибыл в Омск, дебошира задержала транспортная полиция. В крови у мужчины обнаружили алкоголь -0,63 промилле (это считается легким алкогольным опьянением). Теперь нерадивого пассажира ждет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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