Слегка пьяный: нетрезвого пассажира сняли с поезда до Новосибирска

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-23T12:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяный дебош устроил один из пассажиров поезда «Адлер-Барнаул». Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Мужчина сел в вагон в Тюмени и должен был доехать доехать до Новосибирска, но в итоге до нужной станции так и не доехал. В дороге пассажир выпил и решил пойти в вагон-ресторан, где поскандалил с официанткой. Разбушевавшегося пассажира пытались унять другие сотрудники поезда, но их попытка не увенчалась успехом.

— Мужчина агрессивно реагировал на все замечания. Когда его попросили пройти на свое место отвечал постоянным отказом, — сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

В итоге как только поезд прибыл в Омск, дебошира задержала транспортная полиция. В крови у мужчины обнаружили алкоголь -0,63 промилле (это считается легким алкогольным опьянением). Теперь нерадивого пассажира ждет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU