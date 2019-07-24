Спасли из западни: спасатели вызволили собаку, застрявшую в подвале

СЕГОДНЯ 03:54 2019-07-24T03:59:49+03:00

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Спасатели МАСС вызволили собаку, попавшую беду: трогательное видео с хвостатым подопечным появилось в группе «Спасатели МАСС 16+».

— Нам в дежурную часть поступило сообщение, что в подвале заброшенного дома, в погребе, находится собака, — пишут спасатели на официальной странице в социальных сетях.

На кадрах видно, что пес сидит среди развалин и ему никак самостоятельно не выбраться. Экипаж оперативно прибыл на место происшествия. Спасатели аккуратно спустились внутрь и вызволили четвероногого друга из западни.

В конце видео можно увидеть, что пес был очень благодарен экипажу. Он немного осмотрелся и побежал подальше от ловушки, в которую нечаянно угодил.

Сибиряки оценили оказанную помощь животному по достоинству:

— Какие молодцы!

— Поступок, который заслуживает уважения.

— Хорошо, что так оперативно сработали, - пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721787" frameborder="0"></iframe> Спасение собаки в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU