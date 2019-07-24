Спасли из западни: спасатели вызволили собаку, застрявшую в подвале
Спасатели МАСС вызволили собаку, попавшую беду: трогательное видео с хвостатым подопечным появилось в группе «Спасатели МАСС 16+».
— Нам в дежурную часть поступило сообщение, что в подвале заброшенного дома, в погребе, находится собака, — пишут спасатели на официальной странице в социальных сетях.
На кадрах видно, что пес сидит среди развалин и ему никак самостоятельно не выбраться. Экипаж оперативно прибыл на место происшествия. Спасатели аккуратно спустились внутрь и вызволили четвероногого друга из западни.
В конце видео можно увидеть, что пес был очень благодарен экипажу. Он немного осмотрелся и побежал подальше от ловушки, в которую нечаянно угодил.
Сибиряки оценили оказанную помощь животному по достоинству:
— Какие молодцы!
— Поступок, который заслуживает уважения.
— Хорошо, что так оперативно сработали, - пишут комментаторы.
Спасение собаки в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU