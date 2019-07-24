2019-07-24T03:59:49+03:00
Дом. Семья

Спасли из западни: спасатели вызволили собаку, застрявшую в подвале

К счастью, животное не пострадало
Анна ПАШАГИНА
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Как собака оказалась в подвальном помещении неизвестно.Как собака оказалась в подвальном помещении неизвестно.Фото: СОЦСЕТИ
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Спасатели МАСС вызволили собаку, попавшую беду: трогательное видео с хвостатым подопечным появилось в группе «Спасатели МАСС 16+».

— Нам в дежурную часть поступило сообщение, что в подвале заброшенного дома, в погребе, находится собака, — пишут спасатели на официальной странице в социальных сетях.

На кадрах видно, что пес сидит среди развалин и ему никак самостоятельно не выбраться. Экипаж оперативно прибыл на место происшествия. Спасатели аккуратно спустились внутрь и вызволили четвероногого друга из западни.

В конце видео можно увидеть, что пес был очень благодарен экипажу. Он немного осмотрелся и побежал подальше от ловушки, в которую нечаянно угодил.

Сибиряки оценили оказанную помощь животному по достоинству:

— Какие молодцы!

— Поступок, который заслуживает уважения.

— Хорошо, что так оперативно сработали, - пишут комментаторы.

Спасение собаки в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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