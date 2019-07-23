Верните за 25 тысяч рублей! Владелец украденного хаски пообещал вознаграждение за своего пса

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-23T11:07:05+03:00

Похитителям хватило и десяти минут, которые сибиряк провел в магазине, чтобы увести собаку

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В Октябрьском районе Новосибирска неизвестные украли собаку, которую парень оставил привязанной возле входа в продуктовый магазин.

— Месяц назад пошел в магазин «Мария-Ра» на улице Никитина. Но так как внутрь с собакой нельзя, привязал своего хаски у входа. В очереди простоял минут десять, а когда вышел — его уже на месте не было, — рассказал КП — Новосибирск хозяин пропавшего хаски Евгений Серегин.

Он добавил, что его пса зовут Аксель, а под левой лапой у него клеймо DNL.

Тому, кто найдет собаку, парень обещает денежное вознаграждение.

— Если кто знает достоверную информацию о его местонахождении - готов заплатить 25 тысяч рублей. Звонить по телефону: 8-952-927-70-58 в любое время дня и ночи! — добавил хозяин Акселя, в надежде, что кто-то откликнется.

ИСТОЧНИК KP.RU