Отказаться от фитнес-клубов, не гулять утром и больше пить: в МЧС дали советы, как уберечься от смога

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-23T10:29:33+03:00

Новосибирцам советуют меньше гулять, особенно по утрам, и носить маски и респираторы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Также новосибирцам советуют носить маски и респираторы на улицах

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Из-за сложившихся в Новосибирске неблагоприятных метеоусловий в МЧС рассказали несколько правил, которых стоит придерживаться в эти дни

— Сейчас лучше избегать утренних прогулок и длительного нахождения на открытом воздухе, особенно утром, когда концентрация смога в нижних слоях атмосферы достигает наиболее высоких значений. Также стоит сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно в жару и временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что и дома стоит соблюдать несколько простых правил: плотно закрывать окна и двери, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью, по возможности использовать в помещении кондиционеры и увлажнители воздуха.

Также новосибирцам в эти дни стоит ограничить дополнительную физическую активность и временно отказаться от посещения фитнес-клубов и занятий спортом, кроме плавания в закрытых бассейнах.

— Для возмещения потери солей и микроэлементов с интенсивным выделением пота рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, не сладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. А вот от сладких газированных напитков и алкоголя стоит отказаться, как и от курения, — добавили в МЧС. — В пище также стоит придерживаться легкой фруктово-овощной диеты и принимать поливитамины.

В период сильной задымленности лучше использовать средства защиты органов дыхания: маски, респираторы и прочее, при этом их следует увлажнять перед тем, как использовать.

— Несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей. Для удаления накопленных в помещении вредных веществ как можно чаще проводите влажную уборку, — советуют спасатели.

А в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, таких как слабость, головокружение, признаки одышки, кашля или бессонницы, необходимо обраться в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU