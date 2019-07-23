«Мы хотим все на халяву»: таксист отказался везти клиента из-за низкой стоимости

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-23T14:05:46+03:00

Это уже не первый инцидент с участием "Яндекс такси". Фото: Евгения ГУСЕВА

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Водитель сервиса «Яндекс.Такси»отказался везти девушку из-за низкого ценника поездки. Видео конфликта сибирячка выложила в группу «Инцидент Новосибирск».

— Я опаздывала на работу и вызвала такси. Да, ценник действительно был небольшой — 171 рубль. Машина приехала быстро, но первым вопросом от водителя я услышала — какая цена? Озвучив стоимость, услышала в ответ — выходите, я за такую стоимость не поеду, — описала сибирячка ситуацию.

На кадрах видео слышен разговор:

— Мы на халяву все хотим и быстро.

— Да кто на халяву то хочет? Не я же ценник выставляла, — возмущается девушка.

В комментариях сибиряки активно стали давать советы, что же делать в такой непростой ситуации:

— Если вы на этого водителя пожалуетесь, его заблокируют, и пойдет он искать другую работу.

— Никогда не пользуюсь этим такси!

— Не оказанная услуга-прямая дорога в Роспотребнадзор, — считают новосибирцы.

Конфликт в такси.Водитель "Яндекс Такси" отказался вести клиента из-за низкой стоимости поездки, указанной в приложении Пишет наша подписчица Виктория: "Со мной сегодня произошла такая история: опаздывая на работу, вызвала Яндекс.Такси. Ради справедливости должна написать, что ценник действительно небольшой (с Октябрьского рынка до Троллейного ж/м 171 ). И машина приехала быстро, но...первый вопрос водителя был: Какая там цена? . Озвучив стоимость, я услышала в ответ: Выходите, за такую цену я не поеду . Далее состоялся спор. Видео, с отрывком из которого я прикрепила. Жаль, что снимать поздно начала. Он назвал нищебродами пользователей приложения "Яндекс.Такси", готовыми за копейку удавиться. Само Яндекс.Такси вообще зло злющее, но при этом его всё устраивает. Водитель и ему подобные люди, что с вами? Я единственная, с кем такая ситуация произошла? На всякий случай, гос. номер автомобиля Х 922 СЕ 59, белый Kia Rio. Если вам назначат данный автомобиль, советую 100 раз подумать, прежде чем ехать на нем." Еще больше интересного и полезного в нашем паблике "Инцидент Новосибирск" https://vk.com/incident_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU