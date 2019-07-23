«Побежали во все стороны»: сибирячка купила кошачий корм, кишащий тараканами

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-23T08:21:55+03:00

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Жительница Новосибирска принесли из зоомагазина пакет с кормом и наполнителем для кошек, в которых оказалось полно тараканов.

— Иногда заходили в этот магазин, когда заканчивался наполнитель или корм. Кошка у нас вислоушка, со своими особенностями: корм исключительно фирменный и дорогой, от всего остального ее тошнит. Наполнитель тоже только камни и только одного производителя, другой не признает, будет сидеть у лотка и громко возмущаться. Ей 9 лет и мы уже привыкли, — начала свой рассказ подписчица в паблике revizor.nsk в Instagram.

В этом магазинчике, обычно все это есть, но в тот день корм был только весовой.

— Выбрала наполнитель, корм тоже насыпали, все сложили в пакет, я оплатила и счастливая ушла. Дома это все дело бросила в ванной комнате, и вышла на 5 минут. Возвращаюсь, чтоб наполнить лоток и миску и что я вижу? — На раковине, тумбе, ванне, на полу — повсюду шастают отвратительные, мерзкие, ужасные, мелкие тараканы. А когда я схватила пакет и бросила его в ванну, они оттуда как из рога изобилия побежали, — продолжила сибирячка.

По словам девушки, в пакете с кормом тараканов было наполовину. А на пакете с наполнителем они просто сидели, ничего не боялись, вальяжно передвигаясь.

— После трех часов генеральной уборки пришлось идти обратно в магазин, — добавила расстроенная подписчица.

Она отметила, что когда принесла покупку с живностью обратно, в магазине ей молча вернули деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU