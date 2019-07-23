2019-07-23T07:34:28+03:00
Происшествия

Накрыло бетонной плитой: в троллейбусном депо погибла кассир

Одна из женщин получила травму позвоночника, а вторая погибла
Надежда ЯРКОВА
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Троллейбус задел бетонный козырек и он рухнул на двух женщин. Фото: Владислав Савченков.Троллейбус задел бетонный козырек и он рухнул на двух женщин. Фото: Владислав Савченков.
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Несчастный случай произошел поздно вечером в Кировском троллейбусном депо. Бетонный козырек, который задел троллейбус, задавил насмерть одну из сотрудниц.

— В понедельник, 22 июля в 23:50 водитель троллейбуса 1972 года рождения на территории троллейбусного парка на Сибиряков-Гвардейцев, 49 правой верхней частью троллейбуса задел бетонный козырек. При падении козырек упал на двух женщин, стоявших там, — рассказал КПНовосибирск инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Женщина 1984 года рождения была доставлена в НИИТО с переломом позвоночника, вторая женщина 46-ти лет получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По словам очевидцев, обе женщины — работницы депо: кассир и диспетчер.

— По данному факту возбуждено дело: ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавил Савченков.

На месте погибла сотрудница троллейбусного депо. Фото: Владислав Савченков.

На месте погибла сотрудница троллейбусного депо. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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