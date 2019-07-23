Накрыло бетонной плитой: в троллейбусном депо погибла кассир
Несчастный случай произошел поздно вечером в Кировском троллейбусном депо. Бетонный козырек, который задел троллейбус, задавил насмерть одну из сотрудниц.
— В понедельник, 22 июля в 23:50 водитель троллейбуса 1972 года рождения на территории троллейбусного парка на Сибиряков-Гвардейцев, 49 правой верхней частью троллейбуса задел бетонный козырек. При падении козырек упал на двух женщин, стоявших там, — рассказал КП — Новосибирск инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Женщина 1984 года рождения была доставлена в НИИТО с переломом позвоночника, вторая женщина 46-ти лет получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По словам очевидцев, обе женщины — работницы депо: кассир и диспетчер.
— По данному факту возбуждено дело: ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавил Савченков.
На месте погибла сотрудница троллейбусного депо. Фото: Владислав Савченков.
ИСТОЧНИК KP.RU